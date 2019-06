Secondo Sky, l'Inter sta impostando due cessioni definitive per due giovani talenti: il centrocampista Xian Emmers che era in Primavera prima e poi alla Cremonese insieme al difensore Zinho Vanheusden molto promettente, andranno entrambi allo Standard Liegi. L'operazione è in via di definizione per un totale di quasi 25 milioni di euro, lo Standard aveva già preso Vanheusden in prestito accorgendosi delle sue grandi qualità prima dell'infortunio. Ora avrà anche Emmers per una doppia operazione che consentirà all'Inter di coprire già metà delle plusvalenze da fare, perché il totale è circa 45 milioni.