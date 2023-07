Il pensiero di Enrico Mentana sulla situazione Lukaku. pic.twitter.com/W8mWuI4FHH — InterHub (@InterHubOff) July 15, 2023

, giornalista e storico tifoso dell’Inter,. L’attaccante belga infatti sta prendendo tempo, nonostante i nerazzurri abbiano finalmente raggiunto l’accordo con il Chelsea per il ritorno del giocatore a Milano. “La possibilità che Lukaku lasci l’Inter mi trova del tutto indifferente – scrive Mentana sui suoi profili social -. Dalla memoria mi riaffiorano più i gol decisivi sbagliati che quelli fatti (…) Se nella partita più importante degli ultimi anni è stato tenuto in panchina, e quando è entrato si è capito poi perchè, tanto centrale nel progetto di Inzaghi non deve poi essere.”