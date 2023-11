In questo periodo Beppe Marotta, cerca, annusa, fiuta l'occasione per gennaio. E valuta se affondare il colpo. Possibilmente low cost, meglio ancora se a parametro zero per la prossima stagione. In un periodo in cui tutti i club italiani faticano a fare investimenti importanti, l'Inter, con i suoi dirigenti, si sta già muovendo a caccia di giocatori in scadenza di contratto da prendere senza spendere nulla per il cartellino.



