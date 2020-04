Non solo Marash Kumbulla. L'Inter segue altri giovani sul mercato. Secondo il Guardian, i nerazzurri sono in lizza insieme a Manchester City, Lipsia e altri top club europei per Sontje Hansen, attaccante classe 2002 dell'Ajax valutato circa 10 milioni di euro. Tuttosport aggiunge che l'Inter è in corsa per Nikola Iliev, talento offensivo bulgaro del 2004. Il ragazzo, che milita nel Botev Plovdin, in patria è considerato come il miglior prospetto degli ultimi anni. Sul giocatore è forte l’interesse dell’Ajax.