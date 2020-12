Mettere ancora mano al portafogli, in un periodo di crisi come quello attuale, significherebbe fare il passo più lungo della gamba e per questo motivo sarà necessario aguzzare l’ingegno per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.Eriksen è un elemento scomodo, un bravissimo ragazzo che però rischia di creare scompensi.Poi si penerà a un nuovo centrocampista, perché da Appiano Gentile è andato via anche Radja Nainggolan e un rinforzo va trovato.L’altro nodo da sciogliere è quello della quarta punta. Pinamonti non soddisfa l’allenatore e anche da questo punto di vistaPinamonti andrà a giocare, al suo posto più esperienza e fisicità, caratteristiche richieste da Conte. L’Inter non si tirerà indietro, le risorse sono quelle che sono, ma al tecnico è stato garantito che un margine minimo per fare qualcosa c’è. In prestito e senza investimenti, ma qualcosa si può fare.