Il primo approccio del Barcellona per Lautaro Martinez è stato immediatamente stoppato dall'Inter, questo è quanto spiega la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano detto subito no a una base fissa di 50 milioni per il centravanti argentino.



“Novanta milioni cash. Valgono una risposta alle indiscrezioni di un Barcellona disposto ad arrivare a quota 50, con i contanti. Ecco: su quelle basi, l’Inter non ragiona neppure. Non vuole farlo, perché in un mercato che sarà certamente diverso rispetto al passato, pieno di incognite anche se probabilmente al ribasso, sarebbe troppo rischioso crearsi un problema di natura tecnica - ovvero la cessione di un giocatore centrale per società e allenatore come Lautaro - senza aver sufficienti garanzie di potersi spendere in una partita ad altissimi livelli per un eventuale sostituto”.