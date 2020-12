Tuttosport fa il punto sul mercato dell'Inter in difesa. Kolarov e Ranocchia sono in scadenza di contratto a giugno. Molto dipenderà dal futuro di Skriniar: se rimarrà i nerazzurri dovranno cercare una prima alternativa più solida ai tre titolari, invece se sarà ceduto (però ci vorranno almeno 40 milioni di euro) allora servirà un nuovo baluardo sul centrodestra, visto che De Vrij e Bastoni sono due elementi che il club ritiene incedibili.



Ci sono infatti diversi difensori che andranno in scadenza nel 2021 e l’Inter potrebbe pensare a uno di loro per completare la difesa che verrà. Da alcune settimane i dirigenti nerazzurri stanno osservando la situazione di Maksimovic. Il 29enne centrale serbo, assistito dall’agente Ramadani, non dovrebbe rinnovare col Napoli e sarebbe una soluzione interessante sia come vice Skriniar che come alternativa a De Vrij.



Fra i profili valutati anche quello dell’ex sampdoriano Mustafi, oggi all’Arsenal (l’Inter lo aveva già cercato diverse volte, sia quando era al Valencia, che poi a Londra), e quelli di Fabian Schar (Newcastle, pure lui in passato sul taccuino di Ausilio) e di Aissa Mandi, 29enne franco-algerino del Betis. Attenzione però anche al bersaglio grosso, ovvero Jerome Boateng del Bayern (classe '88), nel mirino però di diversi top club europei.