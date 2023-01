L'Inter si è rassegnata a perdere Skriniar. In scadenza di contratto a giugno, il difensore slovacco potrebbe anche essere ceduto subito nel caso arrivasse un'offerta dal PSG.



Per rimpiazzarlo il preferito è sempre il giovane italiano Scalvini dell'Atalanta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'alternativa è rappresentata dal brasiliano Rodrigo Becao dell'Udinese.



Intanto i dirigenti nerazzurri hanno scelto Smalling per sostituire de Vrij: per l'inglese della Roma è pronto un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.