Nuovo appuntamento per l'Inter che, dopo l'allenamento congiunto con la Pergolettese, mercoledì scenderà ancora in campo al Suning Training Centre. Alle ore 18 la squadra di Simone Inzaghi affronterà in amichevole il Crotone, che milita in Serie B. La partita sarà in diretta su Sky e in differita alle 24 su Inter Tv.