L'Inter 2022/23 sta ufficialmente nascendo e da mercoledì potrebbe avere un nuovo tassello importantissimo in rosa. Si tratta di Romelu Lukaku che si sta godendo le vacanze in Sardegna (allenandosi quotidianamente per non farsi trovare impreparato) e che proprio mercoledì sera è atteso a Milano per poi svolgere visite e firme. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.