L'Inter vince una gara complessa e torna al primo posto in classifica, in attesa della Juventus, impegnata contro il Genoa. I nerazzurri soffrono ma portano a casa tre punti d'oro e la Gazzetta dello Sport evidenzia questo aspetto.



“Notte da prima della classe giocando da ripetente, o forse da studente che ha perso troppe notti sui libri per essere lucido. Notte da Lukaku tornato nel gioco, da Handanovic che più invecchia e più diventa bravo, da Lautaro che ci prova sempre e viene premiato. La «Lula» non tradisce, un gol a testa, e il portierone non sbaglia un colpo. Il resto però non andrà nei memoriali. Probabilmente dall’Inter con gli uomini contati non si poteva pretendere di più, e Conte aveva fatto le pubblicazioni al Comune. Ma il Brescia l’ha messa alle corde oltre ogni immaginazione. Poteva pareggiare, lo meritava soprattutto nel secondo tempo. Ha pagato i primi venti minuti nei quali ha pensato soltanto a difendersi, poi la mira (la sfortuna?) di Balotelli che avrebbe avuto occasioni per ribaltare il risultato”.