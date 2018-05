Meno due. Conto alla rovescia per lo scontro diretto di domenica sera a Roma: Lazio-Inter vale il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League.



QUI LAZIO - In casa biancoceleste Inzaghi è ancora alle prese col dubbio legato a de Vrij: ieri il difensore olandese ha giocato da titolare la partitella d'allenamento con la Primavera, ma l'allenatore decide oggi se farlo giocare contro la sua prossima squadra. In campo pure Immobile, che esce dopo mezzoretta per un pestone, ma domenica ci sarà anche per la sfida con Icardi per il titolo di capocannoniere della Serie A.



QUI INTER - Spalletti recupera Gagliardini, che partirà dalla panchina. Il patron Zhang Jindong manda un video messaggio dalla Cina per caricare la squadra nerazzurra. Intanto dal Brasile arriva un altro messaggio (a suon di gol) da Gabriel Barbosa: al Santos l'attaccante si sta ritrovando e a dicembre potrebbe tornare a Milano più maturo, anche se giura di aver sempre dato il massimo.