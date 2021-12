Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio.

Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV — Inter (@Inter) December 3, 2021

Il club nerazzurro ha scritto un messaggio su Twitter al difensore danese del Milan, operato oggi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la reinserzione del legamento collaterale mediale: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio.