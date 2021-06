. È quanto Ausilio e Marotta hanno confermato al suo agente, Alejandro, presente a Milano anche per definire la cessione di(altro suo assistito) al Psg. Quello del marocchino dovrebbe essere l’unico vero sacrificio di mercato, da viale della Liberazione l’input è chiarissimo: non vogliamo assolutamente smantellare la squadra, anche perché l’anno prossimo, con le altre che si stanno attrezzando, non sarà un gioco da ragazzi centrare gli obiettivi.Per questo motivoche ormai slitta da oltre un anno. I primi dialoghi avevano marcato una certa distanza tra club e calciatore ma l’imminente cessione di Hakimi consentirà all’Inter un po’ di margine di manovra in più e i nerazzurri hanno deciso di partire immediatamente dal centravanti argentino, che da tempo merita un adeguamento.Bisognerà partire da cifre differenti, che prendano in considerazione un aumento salariale imponente. Lautaro, secondo le indiscrezioni raccolte, intende guadagnaree l’Inter cercherà di accontentarlo assecondando queste richieste. Dopo qualche settimana di stallo, dunque, i dialoghi sono ripartiti con ritrovato entusiasmo. L’Inter ha una certezza: l’anno prossimo non possiamo fare a meno di Lautaro. Partendo da questo assioma, sarà necessario giungere presto alla fumata bianca.