Inter, messaggio di Zhang alla squadra: 'Lottiamo uniti'

Steven Zhang in Arabia Saudita non c'è e non ci sarà, ma nonostante l'assenza annunciata, il presidente dell'Inter ha voluto mandare un messaggio di affetto e di incoraggiamento alla sua squadra alla vigilia della finalissima della Supercoppa Italiana 2023, che questa sera vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontare il Napoli a Riyad.



Il rampollo di casa Suning è bloccato ancora in Cina, dove dalla sua Nanchino sta provando a sbrogliare la difficile matassa del futuro del club, fra prestito da restituire o rifinanziare con Okatree e una vendita del club che lui vorrebbe fortemente evitare. E allora spazio alla tecnologia e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, con un video-messaggio ha voluto dare la carica alla squadra: "Complimenti per la vittoria e il gioco espresso con la Lazio, oltre che per l’ennesima finale che avete raggiunto. Adesso diamo il massimo e lottiamo uniti per vincere questa coppa".