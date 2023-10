, l’Inter mette la freccia e almeno per qualche ora torna a guardare i rossoneri dall’alto in basso. Una manovra completata con chirurgica precisione, volando sulle ali della, in perfetto ordine di riapparizione nella ripresa perchéè bravo a firmare il primo gol eè altrettanto bravo a segnare quello del 2-0, l’undicesimo per lui sempre più capocannoniere del campionato. Potrebbe bastare così, ma sulla torta preparata dalla migliore coppia d’attacco del campionatode 3-0 su rigore. Giusto così alla fine, anche se il Torino aveva giocato alla pari nel primo tempo e anzi era riuscito a costruire tre occasioni da gol a uno., perché nella ripresa sono emerse leche hanno ricordato la recente dimostrazione di superiorità alla distanza dell’Inghilterra nei confronti dell’Italia.che per la quarta partita consecutiva non riesce a segnare nemmeno un gol, anche se stavolta con l’alibi delle assenze di Zapata e di Sanabria, entrato soltanto sullo 0-2 nel finale, al posto del solito impalpabile Pellegri.che non a caso vince la quarta partita su quattro in trasferta senza subire gol e ancora una volta dimostra di avere, perché Inzaghi può permettersi di sostituire il nazionale francesecon il nazionale olandese, guarda caso l’uomo che scodella sui piedi di Thuram il pallone che blocca lo 0-0.Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, perchégrazie a uno spunto isolato di Thuram. Si tratta, però, di una semplice illusione perché Barella e Mkhitaryan si muovono poco attorno al regista centrale Calhanoglu e siccome né i due esterni di centrocampo, Darmian e Dimarco, né tantomeno Pavard e Acerbi che affiancano De Vrij, spingono sulle fasce, Lautaro e lo stesso Thuram rimangono abbandonati in attacco.- Il Torino ha il merito di non subire la pressione più psicologica che tecnica dell’Inter e così cresce alla distanza.a cercare le accelerazioni alle spalle di Linetty e dell’unica punta, Pellegri, alla sua prima gara da titolare in campionato, in assenza di Sanabria e Zapata. Ianche se per la verità non spaventa il portiere nerazzurro. E’ comunque un segnale che regala nuova fiducia al Toro, pericoloso altre due volte, prima cona fil di palo eche per la verità non angola abbastanza il suo colpo di testa. Quanto basta, comunque, per alimentare i rimpianti di Juric e le perplessità di Inzaghi., uscito in lacrime all’inizio della ripresa, con l’inserimento di Sazonov, Tameze si sposta al centro della difesa, abbandonando così la marcatura praticamente a uomo su Lautaro., inserendo Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi, rispettivamente al posto di Pavard, Barella e Dimarco. Le mosse del tecnico nerazzurro si rivelano subito decisive, perché proprio Dumfries crossa un bel pallone da destra che Thuram gira alla perfezione alle spalle del portiere granata.Per scavalcare, almeno per una notte, il Milan potrebbe bastare questo gol, ma ormai la partita è cambiata, perchéfirmando il secondo gol. Calhanoglu calcia un angolo che Acerbi corregge di testa verso il centro dell’area, dove Lautaro devia a sua volta di testa il pallone del 2-0. E non è finita qui, perché l’Inter dilaga con la rete del 3-0, prima sfiorata da Thuram e in pieno recupero realizzata da Calhanoglu su rigore, concesso per un fallo su Mkhitaryan.