Inter messaggio per Lukaku: foto della super parata di Sommer e... 'Not in my house'

Chenon si siano lasciati bene è cosa nota, e bene è più vicino a un eufemismo che non alla realtà. E la gara di oggi, vinta 4-2 all'Olimpico dai nerazzurri contro la Roma è stata l'ennesima occasione di rivalsa del club nerazzurra verso l'attaccante che in estate tradì le promesse fatte arrivando anche a trattare il suo passaggio alla Juventus prima di accettare il giallorosso.sprecando in particolare due occasioni da gol clamorose capitate prima sulla sua testa e poi fra i suoi piedi. Proprio quest'ultima,grazie a un buco clamoroso di Dimarco,Il frame della parata è stato poi usato dagli uomini social dell'Inter per ribadire come quella nerazzurra non sia più la casa di Lukaku.è infatti la caption utilizzata per celebrare la vittoria e la paratona di Sommer.