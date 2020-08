La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul futuro di Lautaro Martinez. Questo è quanto scrive la “Rosea”.



“Il club nerazzurro prima o poi si aspetta un nuovo assalto del Barcellona, in questi momento con ben altri problemi da affrontare. Ma il punto è: ora Lautaro è ancora così convinto di partire? Ora che lo sponsor Messi è in uscita e, peraltro, che la vita familiare non spinge più di tanto verso un cambiamento, visto che la compagna Agustina è incinta”.