Nell'Inter che vince contro lo Sheriff ha brillato Arturo Vidal, protagonista dell'assist per il primo gol di Dzeko e del gol che ha indirizzato la partita. Il giocatore, ritenuto in estate quasi un peso per via di un rendimento in costante calo e uno stipendio elevato, si riscopre (infortuni permettendo) un importante risorsa per Simone Inzaghi: per lui in stagione due gol e due assist, lo stesso score dello scorso anno. Inzaghi potrebbe puntare nuovamente su di lui in vista del match di campionato di domenica sera contro la Juventus a discapito di Hakan Chalanoglu: il turco, considerato a inizio stagione titolare inamovibile, dopo l'esordio da sogno contro il Genoa ha deluso e, complice qualche problema fisico, pare aver perso il posto da titolare proprio a favore del cileno.