Messi gol ma vince Milinkovic-Savic e c'è chi esulta come Ronaldo: com'è andata Inter Miami-Al-Hilal

C'era grande attesa per la sfida amichevole tra Al-Hilal e Inter Miami, match valido per la Riyad Season, torneo amichevole che vedrà anche The Last Dance, la sfida tra l'Al-Nassr di Ronaldo e gli statunitensi di Messi. Ed è stato spettacolo in campo in Arabia Saudita.



I GOL - Milinkovic Savic e compagni hanno vinto per 4-3, ma a rubare la scena è stato il brasiliano dell'Al-Hilal Michael che ha segnato il gol del momentaneo 3-1 e ha mimato la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo. A nulla sono valsi i gol proprio di Messi e Suarez (e quello di Ruiz), la squadra in vetta alla Saudi Pro League si è aggiudicata il match grazie alle marcature di Mitrovic, Al Hamdan e Malcom, oltre all'emulo di CR7.