David Beckham ha un sogno, far indossare a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi la maglia del suo Inter Miami: "Tutti hanno i loro sogni - spiega a ESPN - Ma se si guarda al modo in cui Leo e Cristiano stanno ancora giocando, anche se pensi che la loro carriera sia in uan fase avanzata, non vedo ancora la fine per loro. Giocano a un livello tale che è difficile vederli lasciare i club in cui si trovano. Ma vedremo: non si sa mai cosa può accadere nel calcio".