L'Inter Miami ha ingaggiato irregolarmente l'ex Juve Blaise Matuidi, trasferitosi negli States dal 12 agosto scorso. La MLS in una nota afferma: “L’Inter Miami FC ha vilato il limite sui Designated players, in quanto la squadra ha già 3 giocatori così registrati in rosa”. In sintesi, la società americana ha già superato il tetto salariale dei 4 milioni di dollari consentito per 3 calciatori: Higuain, Rodolfo Pizarro e Matias Pellegrini, ai quali si aggiungerebbe il quarto “Designated player”, ovvero Matuidi.



Si tratta dell'infrazione di una regola nata nel 2007, proprio con l’arrivo in America di David Beckham (come giocatore) ai Los Angeles Galaxy. La norma è infatti nota anche come “Regola Beckham” e ora potrebbe ritorcersi contro allo stesso ex calciatore, nonchè proprietario del club della Florida.