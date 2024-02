Inter Miami, che figuraccia: prende 6 gol dall'Al Nassr di Ronaldo

Figuraccia dell'Inter Miami alla Riyadh Season Cup, una serie di test amichevoli in corso in questi giorni a Riyadh, in Arabia Saudita. La squadra della Major League Soccer, praticamente senza Messi, in panchina per 83' a causa di un fastidio muscolare (ha giocato gli ultimi 7' più recupero al posto di Campana), è stata demolita dall'undici di Cristiano Ronaldo, in tribuna per un problema muscolare che gli ha fatto saltare anche gli impegni in Cina. Sei a zero il risultato finale, con doppietta di Talisca e gol di Otavio, Laporte (rete da 70 metri) e Maran.