L'Inter Miami presenterà Lionel Messi ufficialmente il 16 di luglio. Per l'arrivo dell'argentino ci sarà un evento presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale dove andrà in scena The Unveil, una serata di calcio e spettacolo, in cui la MLS gli darà il benvenuto. La gara d'esordio sarà venerdì 21 luglio contro il Cruz Azul.