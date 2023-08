Lionel Messi decisivo anche quando non segna. Dopo aver vinto la Coppa di Lega a spese del Nashville, l'Inter Miami giocherà una nuova finale dopo aver battuto Cincinnati ai rigori nelle semifinali della Coppa degli Stati Uniti (3-3, 5-4 ai rigori): insieme a Sergio Busquets e Jordi Alba, la Pulga ha fornito due assist a Leonardo Campana, che hanno permesso di rimontare due gol di svantaggio. I floridiani, che non hanno mai vinto la competizione, affronteranno in finale la Houston Dynamo il 27 settembre.