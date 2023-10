Lionel Messi continuerà fino al 2025 con l'Inter Miami, dopodiché cambierà nuovamente squadra. Secondo quanto riportato dai colleghi di ElNacional.cat, il sette volte Pallone d'Oro ha già in mente la sua prossima destinazione e non ha intenzione di prolungare il suo contratto con la società statunitense, nella quale dunque non concluderà la carriera. Il desiderio di Messi è quello di ritirarsi nel primo club professionistico in cui è passato, ovvero il Newell's Old Boys