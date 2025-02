Inter Miami-New York City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

La sfida con protagonista la società di David Beckham inaugura il campionato americano: alle 20.30 di sabato 22 febbraio, la squadra ospite di New York proverà a cominciare al meglio il torneo attualmente detenuto dai Los Angeles Galaxy.* Partita: Inter Miami-New York City* Data: sabato 22 febbraio 2025* Orario: 20.30* Canale TV: Apple TV* Streaming: Apple TV

: Callender; Weigandt, Aviles, Sailor, Alba; Bright, Redondo, Busquets; Messi, Suarez, Afonso. All. Mascherano: Romero; Gray, Martins, Risa, O’Toole; Parks, Perea; Fernandez, Rodriguez, Ojeda; Bakrar. All. JansenInter Miami-New York City di sabato si può vedere, in tv e streaming, in esclusiva su AppleTV grazie all'MLS Season Pass.In particolare, è possibile guardare la partita dell'Inter Miami di Messi tramite l’app Apple tv sui dispositivi Apple, smart tv, dispositivi per lo streaming, decoder e console di gioco, e sul web all’indirizzo tv.apple.com/it.

È possibile attivare l'MLS Season Pass per vedere l'Inter Miami di Messi tramite la speciale sezione sul sito: al momento, come segnala Apple, il costo dell'MLS Season Pass è di 14,99 euro per l'opzione mensile e di 49 euro per l'opzione stagionale.