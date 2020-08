Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale dell'addio alla Juventus, ma il nuovo capitolo della carriera diè pronto ad iniziare.di Davidinha infatti ufficializzato l'arrivo del centrocampista francese che ha commentato così su instagram la scelta fatta per il suo futuro."Qualche settimana fa ho deciso di unirmi all'Inter Miami e raccogliere la sfida del mio amico David Beckham per vincere nuovi trofei lì. Io e la mia famiglia non vediamo l'ora di essere a Miami, una città multiculturale, creativa e unica. Non vedo l'ora di provare a mettere Miami sulla mappa del calcio mondiale".