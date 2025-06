Inter Miami-Palmeiras: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Di scena il gruppocon la sfida al vertice traAmericani e brasiliani sono in testa al gruppo a 4 punti e s’incontrano per decretare le due che passeranno agli ottavi. Con un pareggio, qualsiasi sia il risultato di, le due squadre avanzerebbero a braccetto. Il fischio d'inizio è programmato nella notte tra lunedì e martedì alle 03.00 ora italiana. La squadra diarriva dal successo per 2-1 contro il Porto, i brasiliani da quello per 2-0 sull'Al Ahly.

Partita: Inter Miami-Palmeiras
Data: martedì 24 giugno 2025
Orario: 03.00
Canale TV: Dazn
Streaming: DAZN,
Ustari; Fray, Allen, Falcon, Weigandt; Busquest, Segovia, Cremaschi, Allende; Suarez, Messi. All: Mascherano
Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao, Mauricio; Vitor Roque. All: Ferreira

La sfida tra Inter Miami e Palmeiras si potrà seguire in diretta tv sintonizzandosi gratuitamente su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.Inter Miami-Palmeiras sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa, si potrà guardare anche su Mediaset Play.