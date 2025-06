Inter Miami-Palmeiras: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi delScontro al vertice del gruppo A tra le due squadre, che hanno ottenuto entrambe 4 punti: Messi e compagni hanno prima pareggiato contro l'Al Ahly all'esordio per poi battere il Porto; i brasiliani invece hanno pareggiato contro i Dragoes nel primo turno e poi hanno superato l'Al Ahly.La squadra che vincerà sarà certa di passare agli ottavi come prima classificata del raggruppamento, in caso di pareggio entrambe le squadre staccherebbero il pass per la fase a eliminazione diretta.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Tutte le informazioni su Inter Miami-Palmeiras:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione: Inter Miami-Palmeiras: martedì 24 giugno 2025: 03.00 italiane: DAZN: DAZN: Ustari; Allen, Aviles, Falcon, Jordi Alba; Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.. Mascherano.

: Weverton; Giay, Gomez, Murilo, Piquerez; Facundo Torres, Rios, Mauricio; Estevao, Vitor Roque, Raphael Veiga.. Abel Ferreira.- La sfida tra Inter Miami e Palmeiras si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Inter Miami-Palmeiras sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Luca Farina.