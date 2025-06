Inter Miami-Porto LIVE alle 21

AFP via Getty Images

Tutto in equilibrio nel gruppo A, visto che entrambe le partite della prima giornata (Al Ahly-Inter Miami e Palmeiras-Porto) sono terminate 0-0.Sfida, dunque, già decisiva per il passaggio agli ottavi di finale.INTER MIAMI-PORTO 0-0(4-4-2): Ustari; Weigandt, Fray, Allen, Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Suarez, Messi. All. Mascherano.(3-4-3): Diogo Costa; M. Fernandes, Marcano, Ze Pedro; Joao Mario, Alan Varela, Fabio Veiga, Moura; Fabio Vieira, Samu Omorodion, Mora. All. Anselmi.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

: C. Garay (CHL): -: -Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione