Lionel Messi e Sergio Busquets, tra poco anche Jordi Alba. I giocatori che hanno fatto la storia recente del Barcellona stanno formando una piccola colonia in Florida e un altro grande ex spera di raggiungerli presto: l'Inter Miami, infatti, ha nel mirino anche Luis Suarez, attaccante attualmente in forza al Gremio. L'operazione, però, sembra essere davvero molto complicata, come riportato dai media locali, perché il club brasiliano ha chiesto una cifra fuori mercato per l'uruguaiano, sotto contratto sino al 31 dicembre 2024 e con una clausola rescissoria di ben 62 milioni di euro.