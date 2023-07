Non c'è due senza tre. L'Inter Miami è pronto ad accogliere un'altra leggenda della storia recente del Barcellona: dopo Sergio Busquets e Lionel Messi, anche Jordi Alba si legherà presto alla franchigia americana. Jorge Mas, azionista di maggioranza del club insieme a David Beckham, ha confermato le trattative per l'ingaggio del terzino spagnolo, che dunque è pronto per cominciare una nuova avventura nella MLS.