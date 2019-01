La Gazzetta dello Sport apre un parallelo tra Icardi e Piatek, spiegando come a Milano stia per nascere una nuova sfida tra bomber.



“Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo derby del gol di Milano, città che ha fame di prodezze e di bellezza. I centravanti di Inter e Milan, lo dice la storia, non sono soltanto calciatori che devono buttare il pallone in rete, ma autentici simboli popolari. E questo concetto devono metterselo bene in testa quelli che aspirano al ruolo. Icardi è vicino al rinnovo con l’Inter, o perlomeno le parti sembra abbiano fatto passi in avanti; Piatek abbraccia per la prima volta il Milan e per lui si annuncia un debutto da brividi, a San Siro, contro il Napoli: ma, oltre ai gol (che sono comunque il termometro da consultare prima di ogni giudizio), la gente chiede loro di indossare i panni dei cavalieri senza paura, quelli che vanno con coraggio incontro al nemico, incuranti dei rischi e dei pericoli, lo sfidano in campo aperto e lo spediscono a terra. I centravanti di Milano sono gli eroi ai cui piedi un popolo intero aspetta d’inginocchiarsi”.