Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, marcatore più giovane della storia del derby col Milan, parla a Rai Sport in vista della stracittadina coi rossoneri: "Mi aspetto un derby dove entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco. L'Inter lo fa sempre, perché va ad aggredire in avanti, mentre il Milan aspetta e riparte; si appoggia molto su Suso per poi andare a costruire la finalizzazione. L'Inter deve avere pazienza e pensare che sul lungo, per come è costruita fisicamente può avere la meglio. Mauro Icardi o Gonzalo Higuain? A Higuain piace giocare per la squadra e finalizzare il suo lavoro, Icardi è più micidiale in area di rigore".