All'inizio del campionato manca oltre un mese e alla fine del mercato una settimana in più, ma il derby di Milano è già iniziato in panchina: al "testa bassa e pedalare" di Conte ha risposto il "testa alta e giocare" di Giampaolo. Slogan a parte nelle presentazioni ufficiali, entrambi i nuovi allenatori non sono soddisfatti dalle campagne acquisti condotte finora dalle rispettive dirigenze.



Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte è perplesso per i problemi nelle trattative per Dzeko e Lukaku con Roma e Manchester United (prossimo avversario dei nerazzurri sabato a Singapore). La sua Inter è in tournée senza centravanti e con il caso Icardi ancora aperto.

Invece il Corriere dello Sport descrive i malumori di Giampaolo, che aspetta almeno un altro rinforzo per reparto. Questa mattina a Milanello si gioca un'amichevole a porte chiuse il Novara.