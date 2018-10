. Profumato, pettinato, tirato a lucido; alitata sulla mano, mentine nel taschino, voli da lei; le apri la portiera, le chiudi la portiera, la porti a cena; ridi, ascolti, dai, applicandoti per far uscire solo il meglio di te; riapri la portiera, richiudi la portiera, la accompagni a casa....(leggendolo alla Barney Stinson).La preparazione è la stessa: scarpe pulitissime, capello ordinato, maglia nei pantaloncini e "il numero si vede?". Devi essere elegante. Poi c'è la testa fissa sull'obiettivo, sai che non puoi sbagliare. Il primo derby ha una duplice missione, far godere i tuoi far piangere i loro, realizzabile con un unico gesto: il gol. Domenica, a, sarà il primoper Gonzalo, il nuovo 9 rossonero. E, partendo da qui, dall'esordio di uno dei grandi protagonisti della sfida milanese, ladi questa settimana è dedicata ai gol degli esordienti nel derby della5 per il Milan e 5 per l'Inter.E si pensa, quindi, a, Luis Nazario da Lima, il, che al suo primo derby in assoluto, quello con la maglia nerazzurra, regala una magia; così come, sempre in versione interista; così come Andry, che al primo appuntamento l'ha piazzata, creando poi un legame molto profondo con la stracittadina: 14 gol contro l'Inter in maglia Milan, il più prolifico della storia.Protagonisti attesi ma anche inattesi, perché del resto l'amore non guarda in faccia a nessuno. Ancor di più nella fitta nebbia milanese...@AngeTaglieri88