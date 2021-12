Derby di mercato per un terzino sinistro. Come scrive il Sun, Alex Telles, laterale del Manchester United, in scadenza di contratto nel 2024, è finito nel mirino di Inter e Milan, pronte a sfidarsi per l’ex Porto, già in nerazzurro per una stagione, la prossima estate. Voglioso di cambiare aria per il poco spazio, Alex Telles non verrà venduto comunque a gennaio.