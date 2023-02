Il primo tempo del derby è un dominio dell'Inter, con un dato impressionante che evidenzia il pieno controllo della squadra di Simone Inzaghi: 74% di possesso palla in favore dei nerazzurri con 9 conclusioni, il Milan di Pioli si ferma al 26% senza realizzare neanche un tiro verso lo specchio della porta di Onana; 9 tiri a 0 è un record, come evidenzia Opta non si era mai registrato dal 2004/05 ad oggi.