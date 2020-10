Achraf Hakimi è stato il grande colpo di mercato dell'Inter. Il club nerazzurro ha versato 40 milioni di euro nelle casse del Real Madrid, mentre il giocatore percepirà 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Dalle Merengues, un anno fa, è invece arrivato in casa Milan Theo Hernandez, pagato la metà, 20 milioni di euro, con un ingaggio da 2 a stagione. Il derby passerà anche dalla sfida sulla fascia in cui si affronteranno i due ex compagni, che rischiano di diventare un rimpianto per il Real.