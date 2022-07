Tutti lo vogliono, per ora nessuno lo prende., cioè da quando, a marzo inoltrato, è arrivata la comunicazione della fumata nera sul rinnovo con la Juventus. Dando per impossibile un ritorno in bianconero a cifre minori con un accordo ex novo,, ma si sono scontrate o si stanno scontrando con diverse problematiche.La prima a muoversi è stata l'Inter, che ha subito prospettato alla Joya un ambiente ideale:. Solo che nel frattempo. Ora per accogliere Dybala, operazioni tutt'altro che semplici entro la fine delle quali il tempo potrebbe essere già scaduto.L'idea del Milan è proprio quella di inserirsi in questo stallo e soffiare il giocatore ai cugini, anche sfruttando. L'ingaggio richiesto dal procuratore Antun è però troppo alto per una chiusura rapida dell'affare: Maldini, fresco di rinnovo, non devierà facilmente dalla linea imposta, rivelatasi vincente.Per Dybala ai giallorossi, riuscendo, a sentire il Pupone, a convincere il fantasista ad accettare la Capitale. Poi, però,. Non sarà quindi Dybala il grande regalo dei Friedkin a Mourinho.Se la Roma ci ha provato con Totti,. Il figlio, dato che purtroppo il giocatore più forte di tutti i tempi se n'è andato nel novembre del 2020., che non sembra avere fretta - non ne ha ragione, visto che è svincolato - ma che,. Ma il tempo corre veloce, le squadre si radunano in questi giorni e Paulo dovrà tenersi in forma in attesa che finalmente la situazione si sblocchi.