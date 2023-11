Altro capitolo nel ricorso contro il vincolo sul secondo anello dello stadio San Siro. Dopo il rinvio dell’udienza, prevista la settimana scorsa, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è stata almeno risolta la questione della data della nuova udienza. Una settimana fa, ricordiamo, era in programma la prima udienza sulla richiesta presentata dal Comune di Milano contro la decisione di porre un vincolo storico sul secondo anello dello stadio San Siro. Una decisione che, di fatto, vieterebbe la demolizione integrale dell’impianto come avevano richiesto Inter e Milan per il progetto del nuovo stadio.



LA DATA – Oggi, invece, è arrivata l’ufficialità della data della nuova udienza: tutte le parti coinvolte torneranno davanti al TAR della Lombardia il prossimo 12 dicembre.