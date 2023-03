Gli impegni dei quarti di finale di Champions League di Inter, Milan e Napoli cambieranno quasi sicuramente anche il calendario della Serie A e, forse quello delle semifinali di Coppa Italia. Le gare di andata sono in programma l'11 e il 12 aprile, quelle di ritorno il 18 e 19 aprile, ma per tutte e tre le squadre la richiesta già presentata in via informale alla Lega Serie A è quella di agevolare i club con una nuova collocazione temporale in anticipo rispetto all'attuale programmazione.



6 GARE IN BILICO - Il turno numero 1 da prendere in considerazione è quello della ventinovesima giornata fissata per sabato 8 aprile (il sabato di Pasqua). Pertanto Lecce-Napoli, Salernitana-Inter e Milan-Empoli potrebbero trovare una collocazione anticipata al venerdì 7 aprile, magari non tutte agli stessi orari. Il turno di ritorno di Champions, in programma 18 e 19 aprile, inciderà invece sulla 30esima giornata i cui orari non sono ancora stati definiti, ma che vedreanno Inter-Monza, Napoli-Verona e Bologna-Milan verosimilmente anticipate a venerdì 14



OCCHIO ALLA COPPA - Anticipando la gara di campionato Salernitana-Inter all'8 aprile, l'Inter potrebbe però ritrovarsi a soli 3 giorni di distanza dalla gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus in programma martedì 4 aprile e che fanno seguito alla gara di rientro in campo dopo la sosta contro la Fiorentina in programma sabato 1. Il calendario per i nerazzurri è ampiamente compresso e potrebbe cambiare la collocazione temporale anche di alcune di queste gare.