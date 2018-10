"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



"Tu come ti chiami?"

"Gattuso"

"Soprannominato?"

"Ringhio"

"Motivo"

"Perché meno gli avversari"

"Io ti vedo che sei mollo, che non c'hai quella grinta. Hai capito? Tu devi uscire i contributi. Hai pagato i contributi? Allora va ad aiutare pastacurta in cucina...".



Sogna, Donato Cavallo. Sogna... E lo fa parlando con i suoi idoli. Diego Abantuono aka Donato Cavallo aka RAS della Fossa in "Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me" dà spazio a quei calciatori professionisti che nel primo e mitico film non apparvero. Ed eccoli qua Paolo Maldini, Nelson Dida, Alessandro Costacurta, Massimo Ambrosini e Gennaro Gattuso, in un San Siro vuoto, interrogati dal RAS, che deve disegnare la squadra, la sua squadra: il Milan. Dida brasiliano che non può stare in porta, Sheva bomber mandato in porta, Costacurta che non può scendere in campo perché... deve andare in cucina. E Gattuso? Bocciato...



"NON RINGHIA" - Non ringhia, secondo Donato Cavallo. Non è deciso, secondo Donato Cavallo. Meglio spedirlo in cucina, con Billy chef, a fargli da commis. C'è chi, però, la scorsa stagione ha deciso di spedirlo in panchina, a guidare il Milan. Domani sarà il suo terzo derby da allenatore: vinto il primo in Coppa Italia grazie a Cutrone, pareggiato il secondo 0-0, senza gol ma con le stesse emozioni. Questa sera sarà il terzo, per lui che per il derby "non ci dorme la notte". Ringhia ringhio, in campo da calciatore e in panchina da allenatore. Non al cinema, non per il RAS, non nel sequel (poco) Eccezzziunale. Meglio Ambro, "centrocampista di sbattimento". E che conosce la parola d'ordine... "Viuleeeeeeenzaaaaaaa".









