. Emanuele Tramacere con il direttore Gianni Visnadi e i suoi ospiti vi aspettano per rispondere a tutte le vostre domande e commentare insieme le ultime novità: a partire dall'incredibile lotta scudetto che vedrà contrapposte in un finale da brividi all'ultima giornata Milan e Inter.Una sfida che è anche proiettata al prossimo mercato estivo dove le strategie sono già differenti. Chi cambierà tanto è inevitabilmente la Juventus che prepara una vera e propria rivoluzione.E infine c'è la Roma di José Mouirnho che si avvicina a grandi falcate all'evento più importante della stagione, la finale di Conference League contro il Feyenoord che si giocherà a Tirana. Basterà per salvare la stagione dei giallorossi?