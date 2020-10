IL TABELLINO

. Il risultato finale del derby è questo, perché sono stati proprio i due grandi protagonisti attesi alla vigilia a firmare la sfida. Giusto così, perché mentre lo svedese ha sfruttato nel modo migliore le due occasioni a sua disposizione, il belga non è riuscito a segnare il gol del 2-2., allungando a 20 la serie di partite utili consecutive., mai così decisivo, ma applausi anche ache non aveva mai vinto un derby, sulle panchine di, mentreperde il suo primo derby dopo averne vinti. E’ difficile sapere dove arriverà questo sorprendente Milan, ma intanto alla prima prova difficile della stagione si è avuta la conferma dell’ottimo lavoro di Pioli,, sfruttando la velocità delle ripartenze e l’affiatamento di una squadra che ormai gioca a memoria e per questo può fare ancora a meno del grande acquisto Tonali, entrato soltanto nel finale. Rovesciando il discorso,, inutilmente cercata con il tardivo ingresso dial posto di. E’ vero che mancavano molti giocatori per il covid, maera assente per squalifica e quindi per colpa sua, mentreera presente anche se nessuno lo ha visto e cosìè stato troppo solo, oltre che impreciso dopo il gol dell’1-2.Il primo tempo, chiuso con il Milan in vantaggio 2-1, è un concentrato di emozioni, ricco di occasioni da gol da una parte e dall’altra, che al di là dei meriti dei due goleador,, evidenzia i limiti delle rispettive difese. Troppi, infatti, sono gli spazi concessi a chi attacca, anche se le due squadre lo fanno in modo diverso. I rossoneri puntano sui lanci lunghi per, sfruttando soprattutto la velocità dia sinistra, preferito a, mentre i nerazzurri non rinunciano mai al palleggio in mezzo al campo con un gioco più ragionato. E così è interessante scoprire come nascono duelli quasi fissi, perchécerca di chiudere suprova a limitare gli spunti diper la verità riuscendosi molto poco, mentrefa soffrirecon le sue accelerazioni. Tra tanti confronti diretti, però, è quello traedquello più sbilanciato a favore dell’Inter, perché il marocchino è imprendibile nello scatto sulla destra e sempre pericoloso con i suoi cross.Il gol che sblocca lo 0-0 nasce da un segnale del destino, perché nel primo derby senza i grandi numeri 11 Corso e Prati,. Non c’è bisogno del Var per indicare il dischetto sul quale naturalmente va Ibra che si fa parare il tiro da, ma è bravissimo a calciare in porta di sinistro la sua ribattuta., stavolta di destro, girando al volo un perfetto cross da sinistra di Leao. E’ il giusto premio alla precisione e al carattere dello svedese che al rientro si dimostra subito in perfetta forma., che in occasione del primo gol ha fatto ripartire subito l’azione con Calabria, mentre nel secondo è stato bravo Leao a correre senza cercare la triangolazione con altri compagni.- L’Inter paga l’assenza dei due difensori di ruoloai lati del centrale, perché D’Ambrosio a destra e soprattuttoa sinistra confermano i loro limiti tattici. Ma in generale non bisogna sottovalutare il fatto che l’Inter in quattro partite ha già subito 8 gol, troppi per la squadra che nell’ultimo campionato ne ha incassati meno di tutti. In compenso i nerazzurri mostrano la rabbia del loro allenatore Conte e non si arrendono sullo 0-2 come non si arresero nell’ultimo derby quando poi vinsero addirittura 4-2.e così il gol che restituisce fiducia all’Inter nasce sulla sinistra., confermandosi più bravo ad attaccare che a difendere, serveche dal fondo crossa al centro, doveesce a vuoto e, lasciato troppo solo da, non ha difficoltà a girare in rete il pallone dell’1-2. E’ il primo gol dell’Inter, ma anche il primo gol subito in campionato da Donnarumma.Il secondo tempo è senza gol, ma soltanto per caso, perché come nel primo ci sono occasioni da una parte e dall’altra, anche se le più clamorose sono quelle fallite dall’Inter., soprattutto, tanto bravo a correre e crossare manca subito la deviazione di testa su perfetto assist di. Forse spaventato dalla pressione dei nerazzurri, Pioli cambia le fasce inserendoal posto di. Sembra una mossa rischiosa e allora Conte si decide a giocare la carta, richiamando l’anonimo, ma in assenza di, che gira a vuoto, l’uomo più pericoloso è sempreche si illude di poter battere il rigore del 2-2 per un’uscita scomposta di. Il Var, però, richiama l’arbitro Mariani, che al video si accorge di un fuorigioco di Lukaku e cancella la sua decisione.: 13’ (rig), 16 Ibrahimovic (M); 29’ Lukaku (I): 16' Leao (M), 29’ Perisic (I): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal (dal 38’ s.t. Sanchez), Brozovic (dal 22’ s.t. Eriksen), Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro.: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié (dal 42’ s.t. Tonali), Bennacer; Saelemaekers (dal 17’ s.t. Castillejo), Calhanoglu, Leao (dal 17’ s.t. Krunic); Ibrahimovic.: Kjaer (M), Kessié (M), Ibrahimovic (M), Brozovic (I), Vidal (I), Hakimi (I)Espulsi:Arbitro: Maurizio Mariani (della Sezione di Aprilia)