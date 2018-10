Zlatan Ibrahimovic, attaccante ex Milan e Inter, parla a Sky Sport del derby di Milano: "Da ex interista ed ex milanista, dio che il derby sarà sempre spettacolo, sia da tifoso che da giocatore. Spero che sarà una bella partita e che i tifosi si divertano. Vedremo chi vincerà, spero la squadra che sarà migliore. Ma questo lo si saprà solo dopo la partita. In bocca al lupo a entrambe".