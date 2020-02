C'è grandissima attesa per Inter-Milan, l'ennesimo capitolo del derby di Milano. Il ritorno di Ibra, il primo di Eriksen, e ancora una volta Calciomercato.com ha anticipato il big match alla Playstation con i nostri Pasquale Guarro e Daniele Longo che si sono dati battaglia su eFootball PES 2020.







Guarro-Conte e Longo-Pioli non sorprendono il pubblico. Il dubbio Ibra manda in confusione tutti, ma la punta svedese ce la fa. Eriksen dal primo anche per i nerazzurri in una partita tesa, con tante occasioni ed errori che non si vedono neanche nei campetti di periferia. E all'ultimo istante.... chi l'avrà spuntata? Ecco com'è andata.











