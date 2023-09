I campionati si fermano e lasciano spazio alle Nazionali, ma la Serie A è già in fibrillazione per ciò che la aspetta al rientro: il derby,, per la prima volta le due formazioni meneghine lo faranno trovandosi sole e appaiate in vetta alla classifica (entrambe a punteggio pieno dopo tre giornate), ma per preparare il super match di San Siroavranno poco tempo. O almeno, avranno poco tempo con tutti gli effettivi a disposizione:- Questo primo confronto lo 'vince'. I primi a rientrare saranno Kristjan(Albania) e gli olandesi Denzele Stefan(ultimo impegno domenica). Rientreranno in gruppo lunedì, mentre Luciengiocherà con la Francia Under 21 contro la Danimarca. Li seguiranno Benjamine Marcusche, dopo aver ritrovato i rivali milanesi nella Francia, da martedì 12 torneranno a disposizione di Inzaghi. Quella sera la Turchia se la vedrà con il Giappone (Hakan), la Svizzera con Andorra (Yann) e l'Austria con la Svezia (Marko). Toccherà anche all'Italia, che sfiderà l'Ucraina a San Siro e questo faciliterà il rientro immediato degli azzurri: Nicolò, Alessandro, Federico, Matteoe Davide. Gli ultimi a tornare saranno i sudamericani: Lautaro(Argentina), Alexis(Cile) e Juan(Colombia) giocheranno l'ultima partita per le qualificazioni al Mondiale 2026 nella notte italiana tra il 12 e il 13 settembre,e anche per Pioli il nodo riguarda i giocatori americani, ma del Nord. Christiane Yunusscenderanno in campo la notte del 13 settembre (2.30 italiane) per Stati Uniti-Oman in Minnesota e al termine della partita. Qualche giorno prima rientrerà Samueldagli impegni con la Nigeria, così come Fikayoimpegnato con l'Inghilterra contro la Scozia il 12 settembre, stesso giorno in cui giocherà la Svizzera contro Andorra (Noah) e si affronteranno la Germania di Malicke la Francia di Olivier, Mikee Theo. Lunedì 11 gli ultimi impegni di Rafael(Portogallo con il Lussemburgo), Rade(Bosnia contro Islanda) e Andrea(Italia Under 19 contro Olanda). La sera prima - domenica 10 settembre - chiuderanno la parentesi nazionale Simon(Danimarca con la Finlandia), Tijjani(Olanda con l'Irlanda) e l'ultimo arrivato Luka(Serbia in Lituania).