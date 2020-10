L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport mette a confronto Handanovic e Donnarumma, i due portieri che sabato sera si affronteranno nel derby tra Inter e Milan. La preferenza della "Rosea” va al rossonero.



“Quanto a portieri sta meglio il Milan. Donnarumma in Nazionale ha confermato di essere maturato e di aver abbassato il tasso di distrazione tipico dei giovani. Handanovic negli ultimi tempi ha perso colpi, è sembrato meno reattivo, non ha compensato come al solito gli sbagli fisiologici del ruolo”.